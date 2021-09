Rating delle amministrazioni dei capoluoghi di provincia, Fondazione Etica boccia quella di Siracusa

Il Rating di Fondazione Etica sulle amministrazioni comunali dei capoluoghi di provincia italiani relega quella siracusana nella parte bassa della classifica.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di salvo Baio: "Ancora una bocciatura per il sindaco Italia e la sua giunta. Questa volta arriva dalla Fondazione Etica che ha stilato una graduatoria nazionale sulla "capacità di amministrare" dei comuni capoluogo di provincia sulla base di sei parametri ( bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente) utilizzando i dati che i comuni per obbligo di legge sono tenuti a comunicare annualmente. Il Corriere della Sera di oggi divide la classifica in due parti: quella dei comuni "migliori", cioè che amministrano meglio, e quella dei comuni "peggiori", cioè che governano peggio. I primi sono quelli che raggiungono un punteggio uguale o superiore a 50 punti, i secondi quelli che totalizzano un punteggio sotto i 50 punti. Indovinate in quale colonna è Siracusa? Risposta ovvia: in quella dei peggiori con un punteggio di 32 punti. Anzi, se posso prendere a calci la grammatica, fra i "più peggiori", visto che soltanto otto comuni capoluogo su 109 hanno un punteggio più basso di Siracusa.

Molti miei amici che vivono in altre città mi hanno fatto avere i complimenti per il "brillante" risultato di Siracusa. Se mi permettete. signor sindaco e signori assessori, i li giro volentieri a voi, perché ve li meritate tutti".