Beppe Fiorello a Marina di Priolo per girare alcune scene del suo ultimo film

Beppe Fiorello ha scelto Marina di Priolo per girare alcune scene del suo ultimo film.

A darne notizia il sindaco, Pippo Gianni, che si è recato sul set per incontrare l'attore.

"Ho voluto ringraziarlo per aver scelto il nostro paese come location per girare alcune scene. Beppe Fiorello si è complimentato per la bellezza del nostro litorale - riferisce il primo cittadino - e ha ringraziato tutti per l’ospitalità ricevuta e la prontezza con la quale sono state accolte le richieste della produzione.

Una vetrina importante per Priolo - conclude Gianni - che avrà sicuramente un grande ritorno d’immagine e di promozione del litorale".