A Priolo l'ultimo saluto a Cristian, morto per covid a 32 anni

Ultimo saluto oggi a Priolo per Cristian il 32enne morto per covid a soli 32 anni.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa dell'Immacolata a Priolo con una grande partecipazione di familiari, amici e semplici conoscenti.

La comunità si è stretta attorno ai parenti del giovane che, dopo una decina di giorni di ricovero, non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro il coronavirus. Cristian non era vaccinato e non aveva patologie ma le conseguenze del contagio sono state per lui fatali. Lascia tre figli.

Al termine del rito funebre il volo di colombe e lo sparo di fuochi d'artificio.