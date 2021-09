Alunno positivo alla Dante Alighieri di Francofonte, classe in quarantena

Anno scolastico al via da un paio di giorni e arriva il primo alunno positivo e la messa in quarantena per l'intera classe, così come prevedono le nuove disposizioni in materia.

L'episodio, forse il primo in provincia di Siracusa, si registra a Francofonte all'istituto Dante Alighieri. Secondo quanto è dato sapere si tratta di un alunno delle elementari.

Francofonte è l'unico Comune della provincia di Siracusa rimasto in zona arancione: attualmente conta 137 positivi e una percentuale di vaccinati per la prima dose al 57%.