Controlli sulle attività commerciali di Ortigia: sanzioni per 32.000 euro

Le attività commerciali di Ortigia nel mirino dei controlli della Polizia per la verifica del rispetto delle normative anti covid e delle leggi che regolamentano i locali pubblici.

Sono state controllate 7 attività, facendo emergere numerose violazioni.

Due attività, un solarium e un chiosco, che risulta ancora intestato ad una persona deceduta da oltre 5 anni, sono state sanzionate perché prive dell’autorizzazione comunale (Scia).

Due attività, invece, sono state sanzionate perché prive di cartellonistica che indica l’obbligo di green pass per i posti a sedere al chiuso.

Altre tre attività sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per 32.000 euro.

E' stato scoperto un B&B che non comunicava al Portale Alloggiati Web i dati relativi alle persone ospitate: la titolare è stata denunciata per violazioni al Tulps. Sono in corso ulteriori verifiche amministrative.