Denise, la Procura di Marsala chiede archiviazione per Anna Corona

La procura di Marsala ha chiesto al gip l'archiviazione per Anna Corona, indagata nuovamente per il sequestro e la sparizione di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo l'1 settembre 2004 quando aveva 4 anni.

“Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare richiesta di archiviazione non abbiamo nessun commento da fare, attenderemo di acquisire l’intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede”. Così scrivono in un post su Facebook, Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

L’archiviazione è stata richiesta anche per un altro indagato, Giuseppe Della Chiave, che lo zio Battista, sordomuto, aveva testimoniato di avere visto con Denise su uno scooter lo stesso giorno della scomparsa. La notizia delle richieste al gip da parte dei pubblici ministeri è stata data nel corso della trasmissione di Rai2 ‘Ore 14’.