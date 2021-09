"I luoghi del tonno": la presentazione del libro di Federico Fazio

La tonnara di Santa Panagia e le sue vicende storiche saranno il tema dell'incontro culturale del Parco Archeologico di Siracusa per lunedì 20 settembre alle 18 all’anfiteatro romano, nell’area monumentale della Neapolis a Siracusa.

“I luoghi del tonno. Santa Panagia e le tonnare della Sicilia sud-orientale” è il libro di Federico Fazio, che attraverso la rilettura delle fonti bibliografiche e l'analisi della documentazione archivistica, spesso correlata ai dati raccolti con sopralluoghi, permette di fare luce sulle principali trasformazioni architettoniche della tonnara di Santa Panagia nell'intervallo tra il XVII e il XX secolo con un'attenzione particolare agli aspetti economici in generale, ai cantieri e alla loro organizzazione.

Il libro puntualizza inoltre il rapporto tonnara/area suburbana, prendendo in esame i grandi complessi di Avola, Marzamemi e Capo Passero distanti tra loro sia dal punto di vista cronologico che geografico.

Presenteranno il volume Beatrice Basile, già Soprintendente ai Beni Culturali di Siracusa e Fausto Carmelo Nigrelli, presidente della Struttura Didattica Speciale di Architettura dell'Università di Catania, con sede a Siracusa.

L’ingresso è consentito liberamente fino ad esaurimento posti.