Autoarticolato si ribalta in autostrada poco prima dello svincolo Siracusa Sud: tratto chiuso in entrambe le direzioni

Incidente autonomo questa mattina Intorno alle 5 di questa mattina sull'autostrada Siracusa- Catania, tra sli svincoli Siracusa Sud e Siracusa Nord.

Un tir si è ribaltato a cavallo delle 2 carreggiate, rimanendo incastrato. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Il conducente, pare con ferire lievi, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.

Dopo aver messo in sicurezza la motrice, i vigili del fuoco sono ancora a lavoro con l’auto gru per liberare il rimorchio, costituito da cella frigorifera, e liberare la sede stradale.

Chiusi lo svincolo di Siracusa Sud e lo svincolo Siracusa Nord in entrambi i sensi di marcia.