Un'altra morte a causa del covid: a Francofonte si spegne una 70enne

Il covid continua a mordere e a far vittime. Francofonte piange una sua concittadina: una donna di 70 anni.

L'anziana non era vaccinata, ma, da quello che ci è stato riferito, alla fine si era convinta a farlo proprio a settembre. Il virus, purtroppo, è arrivato prima e non le ha dato scampo. Profondo il dolore dell'intera comunità a partire dal sindaco Daniele Lentini e da tutta l'amministrazione comunale che si stringono al dolore dei familiari.

La battaglia contro il covid, in questo momento, si gioca sul fronte della vaccinazione sulla quale Francofonte è un po' indietro (57%).

Proprio ieri nel Comune della zona nord della provincia di Siracusa si è tenuto un incontro con i vertici dell'Asp e i medici di base per individuare le strategie per far aumentare la somministrazione delle prime dosi il più in fretta possibile.

"I medici - ci dice il sindaco Lentini - hanno già cominciato a vaccinare nei propri ambulatori e all'ospedaletto. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre risorse per far crescere la percentuale della popolazione immunizzata"