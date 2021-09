Controlli antidroga in via Santi Amato: 2 denunciati e 1 segnalato

Due giovani, di 24 e di 28 anni, denunciati dalle Volanti perché sorpresi in Via Santi Amato a Siracusa mentre cedevano della droga ad un altro siracusano.

Quest'ultimo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente in quanto consumatore di sostanze stupefacenti.

Sequestrate al contempo una modica quantità di marijuana e una banconota da 20 euro.