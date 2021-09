Canicattini in campo nella lotta alla Sla

Al via la XIV Giornata nazionale sulla Sla, promossa da Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, malattia rara per la quale non c’è ancora una cura. E l’Amministrazione comunale canicattinese, come lo scorso anno, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata per il 2021 illuminando di verde, nella sera tra sabato 18 e domenica 19 settembre, il palazzo municipale. Una iniziativa il cui obiettivo è tenere alta l'attenzione sulle necessità delle famiglie che affrontano la sfida di questa malattia che in Italia colpisce più di 6mila persone. La Sla è una malattia neurodegenerativa grave che nel tempo paralizza ogni attività, dal movimento alla nutrizione alla parola e la respirazione.