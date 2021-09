In arrivo i fondi per il recupero del castello svevo di Augusta

Sbloccati i finanziamenti per il recupero di due beni architettonici di grande importanza ad Augusta: il Castello Svevo e il Castello di Brucoli. I fondi per il Castello Svevo, pari a 4.432.272 euro, sono inseriti nella programmazione dei Fondi FSC, anticipazione 2021/2027. Per quanto riguarda il castello di Brucoli, le somme erano già state inserite nel Patto per il Sud, finanziato il 10 settembre 2016: le somme immediatamente disponibili sono pari a 1 milione di euro (a valere sull’esercizio 2021), mentre 1,5 milioni sarà inserito sull’esercizio 2022, come da decreto dell’Assessorato regionale. Con lo sblocco dei finanziamenti i due castelli potranno essere raperti al pubblico non appena ultimati i lavori. La notizia da Vincenzo Vinciullo e Rosario Salmeri.