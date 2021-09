Aggressioni ai medici, sabato camici bianchi in piazza Duomo

"Camici bianchi e cittadini insieme per la Salute”: è lo slogan della manifestazione di sensibilizzazione sul problema della violenza contro i medici, organizzata dall’Ordine professionale presieduto da Anselmo Madeddu.

L'iniziativa è in programma sabato prossimo, 18 settembre, dalle 10 alle 12 in piazza Duomo a Siracusa e vuole essere un momento di riflessione condivisa con la collettività, alla luce della recrudescenza delle aggressioni ai sanitari registrata, di recente, anche nel territorio provinciale di Siracusa.