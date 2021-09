Coronavirus, 107 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 878

Oggi sono 107 i nuovi positivi in provincia di Siracusa.

In Sicilia sono 878 con 697 ricoverati con sintomi, altri 99 in terapia intensiva e 20 decessi registrati nei giorni precedenti.

In totale gli attuali positivi nell'Isola sono 22.720, di cui 21.924 in isolamento domiciliare. Questi i dati del bollettino del ministero della salute

A Siracusa capoluogo i positivi oggi sono 315 e il 6,35% ( pari a 20 persone) è rappresentato da vaccinati ma solo con la prima dose. I ricoverati sono 29 e di questi 3 hanno ricevuto la prima dose del vaccino. L'età media dei ricoverati è di 60,38 anni. Riguardo i deceduti: 172 non sono vaccinati, solo uno si era immunizzato.

Ecco la suddivisione dei nuovi casi per ciascuna delle 9 province: 129 a Palermo, 295 a Catania, 169 a Messina, 107 a Siracusa, 53 a Ragusa, 53 a Trapani, 23 a Caltanissetta, 29 ad Agrigento, 20 a Enna.