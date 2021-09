Il covid fa una nuova vittima in provincia di Siracusa: è un 32enne di Priolo

Il covid fa un 'altra vittima in provincia di Siracusa. Si tratta di un 32enne di Priolo, stroncato dal virus nel giro di una decina di giorni.

Il giovane è morto all'ospedale Umberto I di Siracusa dove era ricoverato. nel reparto di rianimazione. Da quello che è dato sapere il 32enne non era vaccinato e non aveva patologie.

La notizia ha scosso l'intera comunità che sperava nel miglioramento delle condizione del giovane.

In questo momento sono diverse, dalle notizie che abbiamo raccolto, le persone ricoverate in condizioni serie e con problemi di ossigenazione negli ospedale del Siracusano e i reparti covid sono di nuovo strapieni di malati. Per gran parte si tratta di persone giovani.