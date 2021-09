Boom di visitatori ad Agosto nei siti culturali: quasi 18.000 al Castello Maniace

Successo di visitatori nel mese di agosto per i luoghi della cultura siciliani, fra parchi archeologici e musei.

Le presenze sono state, infatti, 546.169 con un incremento di 64.885 rispetto allo stesso mese del 2020.

Fra i principali siti che hanno fatto registrare considerevoli numeri in aumento, la Valle dei Templi, il Teatro antico di Taormina, l'area archeologica di Selinunte, il Tempio e il Teatro di Segesta, la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, i luoghi della cultura di Catania, i musei di Siracusa e i monumenti di Palermo.

A Siracusa 17.901 persone hanno visitato il Castello Maniace (nel 2020 erano state 17.297), 2.029 hanno scelto la Galleria regionale di Palazzo Bellomo (1.453 lo scorso anno), mentre 2.720 visitatori si sono recati al museo Paolo Orsi.

"Avere dedicato particolare attenzione ai luoghi della cultura genera risultati - commenta l'assessore reionale, Alberto Samonà - il numero di visitatori registrati non è casuale, ma frutto di un lavoro metodico che è volto alla piena valorizzazione dei nostri beni culturali in chiave strategica".