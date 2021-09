Sabato 18 settembre è in programma a Noto l'inaugurazione della sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ricavata nei locali al piano terra di Palazzo Ducezio - ingresso via Silvio Spaventa - concessi dall'amministrazione Bonfanti in comodato d'uso.

Il programma prevede alle 18 l'inaugurazione della sede, alle 18:30 l'inaugurazione del restaurato Monumento dei Caduti di largo Landolina con deposizione di una corona d'alloro e, a seguire, alle 19 in Cattedrale il concerto della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. Concerto il cui accesso sarà regolato dalle normative antiCovid.

Saranno presenti il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, e l'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Cav. Ignazio Buzzi.