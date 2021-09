Inchiesta asili nido a Siracusa, archiviazione per l'on. Cafeo

L'on. Giovanni Cafeo scagionato da ogni accusa nell'ambiito dell'inchiesta sugli asili nido a Siracusa. "Ho appreso senza particolare sorpresa della notiziadi archiviazione nei miei confronti disposta dal Gip, in merito all’inchiesta sugli asili nido, partita nel 2016 e giunta oggi finalmente all’unico esito possibile”, commenta Cafeo, parlamentare regionale della Lega e segretario della III Commissione ARS Attività Produttive. “Non ho mai avuto alcun dubbio sull’esito dell’inchiesta, sia per la consapevolezza di essere completamente estraneo ai fatti sia per la fiducia che, nonostante il clima non sereno vissuto in quegli anni a Siracusa, ho sempre riposto nella magistratura. Proprio in virtù di queste convinzioni, ho ignorato gli attacchi a sfondo giustizialista che però si sono dimostrati, come spesso accade, strumentali e soprattutto lontani dallo spirito garantista che contraddistingue il nostro sistema giudiziario fondato per fortuna sul riconoscimento dei diritti costituzionalmente garantiti. E' però evidente la necessità di una riforma della Giustizia che intervenga sia sui tempi sia sulle conseguenze dei ritardi per la vita delle persone e delle imprese interessate da procedimenti giudiziari". L'inchiesta era incentrata su tangenti e turbative d'asta.