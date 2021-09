Siracusa, vìola i domiciliari per spacciare: condotto in carcere

Aggravata la posizione di un uomo di 44 anni, a cui ieri agenti delle Volanti hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo era ai domiciliari per reati legati alla droga, ma era stato sorpreso fuori casa a spacciare. Dopo le formalità di rito, è stato condotto alla Casa circondariale di Cavadonna. Alle ore 2.20 di questa mattina, agenti delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 26 anni il quale, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione per quanto non gli fosse consentito dal provvedimento restrittivo cui è sottoposto.