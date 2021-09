Siracusa, avviso di conclusione indagini per due stalker

Sono due gli uomini nel mirino della giustizia perché ritenuti responsabili di atti persecutori nei confronti delle rispettive ex compagne. Il primo caso riguarda un 50enne che tra marzo e agosto scorsi, si è reso protagonista di una serie di pesanti molestie verso la sua ex - tanto da indurla a temere per la propria incolumità - non rispettando il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna che il Tribunale aveva precedentemente emesso. Il suo atteggiamento aveva comportato l'arresto dell'uomo, posto ai domiciliari. Ed è lì che gli agenti della squadra mobile ieri gli hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Provvedimento di conclusione delle indagini preliminari anche per un 43enne anche lui incapace di accettare la fine della relazione con la sua ex e pertanto minacciandola telefonicamente più volte.