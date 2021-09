Andamento campagna vaccinale, per il ciclo completo la provincia di Siracusa è al 62,93%

Sale ma di poco la percentuale dei vaccinati in provincia di Siracusa. Il dato complessivo per chi ha effettuato il ciclo completo è del 62,93%.

Hanno già raggiunto l’obiettivo del 70% Buscemi con il 79,27% e Palazzolo Acreide con il 74,04%. Tutti gli altri Comuni sono ancora fuori dall'obiettivo, anche se alcuni sono prossimi a raggiungerlo, come Cassaro e Buccheri. Siracusa, è al 64,82%.

Così gli altri: Augusta(62,93%), Avola (63,63%), Canicattini (60,38%), Carlentini (63,29%), Ferla (56,68%), Floridia (58,57%), Solarino (57,3%), Priolo (58,18%), Noto (59,13%), Lentini (60,4%), Melilli (60,1%), Pachino (67,78%), Portopalo (62,34), Rosolini (64,88%), Sortino (66,93%) .

Sulle prime dosi il dato provinciale sale 71,44% con 10 Comuni che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo. Sono: Canicattini, Carlentini, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Priolo e Solarino.

Intanto nell'ambito della campagna vaccinale di prossimità l'Unità mobile dell'Asp, nei giorni 17, 18 e 19 settembre, arriva a Grottasanta: dalle 16 alle 19 il punto vaccinale sarà allestito nella Parrocchia San Corrado Confalonieri di via Foti e nei giorni 24, 25 e 26 settembre, sempre dalle 16 alle 19, in piazza Sgarlata.

I due appuntamenti sono organizzati in sinergia con l’assessore comunale ai Servizi sociali Maura Fontana, l’assessore comunale alla Protezione civile Sergio Imbrò, il delegato del Quartiere Grottasanta Alessandro Maiolino e il parroco della Chiesa don Antonio Panzica.

Intanto, si conclude l’attività di prossimità al Parco Commerciale Belvedere di Melilli, dove dai primi di agosto ad oggi sono state inoculate 3.200 dosi di vaccino.