Inizia il nuovo anno scolastico: tra vaccini e green pass tutti in classe. VIDEO

Il grande giorno del ritorno a scuola è arrivato. La prima campanella è suonata

Un anno scolastico che arriva con la novità del ritorno in classe tutti al 100%, con la novità dei vaccini estesi a tutte le fasce d'età da 12 anni in su e con la necessità del green pass per docenti e personale Ata.

L'obiettivo è quello di garantire un rientro a scuola in tutta sicurezza, avendo già predisposto tutte le azioni da intraprendere nel caso in cui si dovessero verificare casi di positività.

Una cosa è certa la Dad estesa a tutto un istiuto scolastico, non dovrebbe più arrivare, a meno di casi eccezionali.

Questa mattina abbiamo seguito in diretta l'inizio delle lezioni all'Istituto comprensivo Elio Vittorini di Siracusa parlando con la dirigente, Pinella Giuffrida e con il vicepreside, Vincenzo Campisi. QUI il VIDEO della DIRETTA