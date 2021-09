Coronavirus, 72 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 471

Oggi sono 72 i nuovi positivi in provincia di Siracusa.

In Sicilia sono 471 con 732 ricoverati con sintomi, altri 98 in terapia intensiva e 28 decessi registrati nei giorni precedenti.

In totale gli attuali positivi nell'Isola sono 23.616, di cui 22.786 in isolamento domiciliare. Questi i dati del bollettino del ministero della salute

A Siracusa capoluogo i positivi proseguono nel trend in discesa: oggi sono 318 con 28 ricoveri, 26 dei quali in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva. Questi ultimi appartengono il primo alla fascia d'età 40-49 anni e il secondo al range 60-69 anni.

Ecco la suddivisione dei nuovi casi per ciascuna delle 9 province:Catania 125, Palermo 98, Siracusa 72, Trapani 71, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 19, Enna 17, Messina 5.