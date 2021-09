Due misure a sostegno delle famiglie in difficoltà a Palazzolo Acreide

Due misure a sostegno delle categorie più deboli, messe ancora di più in difficoltà a causa del covid.

Sono state adottate dall’amministrazione comunale di Palazzolo Acreide.

La prima riguarda la scuola e dispone l’esenzione dal pagamento del trasporto e della mensa scolastica, per tutti i nuclei familiari con Isee inferiore o pari a 10 mila 632,94 euro.

L’altra prevede un contributo fino a mille euro per il pagamento delle utenze idriche e della Tari del 2020 e del 2021.per i cittadini con un Isee pari o inferiore a 12 mila euro.