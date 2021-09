Bando Sport e Periferie 2020. Ficara: "Finanziamento solo a Lentini"

Solo Lentini figura nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento dal bando Sport e Periferie 2020 del governo Conte, con un contributo da 700mila euro, a favore di una associazione sportiva.

A renderlo noto è il deputato nazionale dell M5S, Paolo Ficara: "Sortino è stata esclusa per il punteggio basso, mentre altri Comuni della provincia tra cui Siracusa, Priolo, Noto, Augusta, Melilli, Palazzolo, Pachino non hanno superato l'esame istruttorio o della commissione giudicatrice.

Bisogna far tesoro degli errori e fare in modo che in occasione del prossimo bando si possa partecipare con progetti di livello. Nel settore dell'impiantistica sportiva per agonismo - conclude Ficara - la nostra provincia ha bisogno di nuovi spazi e di rinnovare gli esistenti".