Siracusa capitale italiana della cultura 2024, il Comune apre un desk per raccogliere idee e contributi

Un Desk di Ascolto e Partecipazione per perfezionare e arricchire il dossier da presentare per la candidatura di Siracusa a Capitale italiana della cultura 2024.

È aperto da stamattina al piano terra di Palazzo Vermexio ed è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

Il desk è gestito dall’Ufficio di gabinetto del sindaco, dall’assessorato alla Cultura, da Federcultura e Civita, cioè i due partner che stanno affiancando il Comune nel percorso, di preparazione del dossier da presentare entro il 19 ottobre per la prima selezione delle candidature.

Lo sportello riceverà chiunque voglia fornire idee e contributi e funzionerà come luogo d’incontro e confronto con le istituzioni e le associazioni siracusane.

I contributi e le idee possono essere proposte anche via e-mail all’indirizzo: siracusa2024@comune.siracusa.it.

"La stesura del dossier – afferma l’assessore alla Cultura, Fabio Granata – come abbiamo sempre detto, è un momento di dibattito aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato alla riunione istitutiva del Comitato, con il solo obiettivo di far emergere il meglio che Siracusa riesce ad esprimere e farlo diventare una proposta di crescita nella sua veste naturale di capitale della cultura".