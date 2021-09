Missione a Palermo del sindaco Bonfanti sul nodo rifiuti

Missione a Palermo del sindaco Bonfanti che ha incontrato l'assessore Daniela Baglieri insieme ai sindaci delle città turistiche

Ieri mattina il sindaco Corrado Bonfanti ha partecipato a due incontri sulla tematica rifiuti all'assessorato regionale dell’Energia e dei Rifiuti, alla presenza dell’Assessore Daniela Baglieri, del Dirigente Generale, ing. Calogero Foti, del presidente e del segretario Generale dell’ Anci, rispettivamente Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, e Mario Alvano, dei sindaci di altre città turistiche come Taormina, Cefalù, San Vito Lo Capo, e rappresentanti di altre città come Ragusa e Trapani.

Durante il primo incontro, a cui hanno partecipato l’assessore Baglieri e alcuni rappresentanti delle associazioni locali, in presenza e in collegamento da Noto, si è discusso di come affrontare il problema rifiuti sul territorio di competenza comunale, con il sindaco che ha proposto di incrementare gli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta di contrada Madonna Marina e di individuare un nuovo sistema per migliorare le opportunità di conferimento dei rifiuti per chi risiede nelle contrade. L’idea è quella di individuare una sorta di isole ecologiche mobili, che siano a disposizione dei residenti in orari e giorni ben definiti.

Durante il secondo incontro, insieme con il sindaco Bonfanti c’erano anche i sindaci di altre importanti città turistiche dell’isola. Si è discusso della bonifica delle strade di competenza dei Liberi Consorzi e su come poter avviare una collaborazione per evitare il ripetersi di situazioni che pregiudicano l’immagine dell’isola.

“Ringrazio l’assessore Daniela Baglieri per la sensibilità avuta nell’ascoltarci - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - e per aver dimostrato attenzione sulle problematiche portate sul tavolo della riunione sia dall’amministrazione comunale sia dalle associazioni locali. E’ evidente l’interesse dell’assessorato a trovare soluzioni condivise e sostenibili, che migliorino la reputazione dei nostri territori in tema di abbandono indiscriminato di rifiuti. Un interesse così vivo che lascia presagire un sicuro passo avanti con l’aiuto e il coinvolgimento di tutti”.