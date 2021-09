Pulizia caditoie a Siracusa, seconda tranche di interventi

Prosegue la pulizia delle caditoie stradali a Siracusa per favorire il deflusso dell’acqua piovana.

Gli interventi, programmati dall’amministrazione comunale e dalla Tekra, la società incaricata del servizio, saranno effettuati solo nelle ore notturne, dalle 22 alle 4 del giorno dopo. La prossima tranche è cosi programmata: domenica 19 settembre viale Ermocrate, piazza Euripide e via Agatocle; lunedì 20 settembre vie Torino, Politi Laudien.

martedì 21 settembre vie Milano, Venezia, Premuda e viale Teocrito; mercoledì 22 settembre viale Cadorna, vie Brenta ed Adda; giovedì 23 settembre e venerdì 24 settembre corso Gelone, via Adda, piazza della Repubblica, e le vie Oglio, Tevere, Adige e Basento

Per rendere più agevoli i lavori, il settore Mobilità ha emesso un'ordinanza con la quale autorizza il restringimento delle carreggiate per una lunghezza di 10 metri, 5 metri prima e 5 dopo le caditoie interessate. Negli stessi tratti sarà in vigore il divieto di parcheggio.