Torna a Siracusa Fabio Sciacca: "Pronto a dare il mio contributo per la gara con il Carlentini"

E’ tornato a lavorare con i compagni dopo l’avventura europea con la nazionale di beach soccer: Fabio Sciacca ha svolto ieri il terzo allenamento con la maglia del Siracusa e domenica sarà a disposizione di mister Roberto Regina per l’incontro interno con il Carlentini.

Centrocampista di grande esperienza, è pronto a fornire il suo contributo: “Sono felice di essere qui - dice il calciatore - ho voglia di far bene e di scendere in campo per aiutare la squadra a raggiungere risultati importanti. Dispiace per la sconfitta di sabato scorso contro il Taormina, ma so che i ragazzi hanno dato tutto”.

In merito alle critiche di alcuni tifosi dopo il ko del Bacigalupo, il centrocampista sottolinea: “So che questa è una piazza che pretende ed è giusto che sia così. Chiedo però ai tifosi di avere pazienza e di starci vicino perché siamo una squadra che ha tanta voglia di fare bene. Daremo sempre il massimo e sono sicuro che riusciremo a raggiungere dei buoni risultati”.

La partita di domenica con il Carlentini potrebbe essere disputata a porte aperte se la commissione vigilanza sui pubblici spettacoli concederà l’ok dopo il sopralluogo previsto tra qualche giorno.

“Speriamo di giocare con il pubblico – conclude Sciacca – perché sarebbe solo un vantaggio per noi. Ci darebbe quella spinta in più di cui abbiamo bisogno per vincere”.