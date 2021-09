Tornano in "zona gialla" 7 Comuni del Siracusano, resta in arancione solo Francofonte

La Sicilia tornare ad essere quasi tutta in "zona Gialla". Ieri sera il presidente Musumeci ha firmato l'ordinanza che non rinnova le restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19 per 11 dei 12 Comuni che erano in arancione. Tornano quindi in zona gialla: Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla in provincia di Siracusa. Le misure non sono state prorogate poiché sono migliorati i parametri che ne avevano reso necessaria l’adozione, tra cui il raggiungimento dei target di vaccinazione dei residenti.

Analogo provvedimento per Catenanuova, nell'Ennese; Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa; Niscemi, nel Nisseno.

La “zona arancione” è stata prorogata soltanto a Francofonte.