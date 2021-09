Il sindaco Italia incontra il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Gabriele Barecchia, è stato ricevuto stamattina dal sindaco, Francesco Italia, nell’ambito delle visite istituzionali che l’ufficiale sta compiendo dopo il suo insediamento a Siracusa.

L’incontro si è svolto nello studio verde di Palazzo Vermexio ed è stato un primo contatto in vista dei futuri impegni che vedranno assieme il Comune e l’Arma.

Tra i temi accennati: la presenza criminale in città, la nuova caserma del Comando provinciale e i finanziamenti che l’Ente ha ottenuto per la riqualificazione dei quartieri più a rischio.

Alla fine della visita, il sindaco Italia ha donato al colonnello Barecchia il volume istituzionale dedicato alla storia di Siracusa e al suo patrimonio storico e culturale.