Lavori eseguiti allo stadio "Nicola De Simone", la società chiede il sopralluogo della commissione

Eseguiti allo stadio "Nicola De Simone" di Siracusa i lavori necessari per ottenere l’autorizzazione alla riapertura agli spettatori in occasione delle partite casalinghe di campionato e Coppa Italia.

"Sono stati effettuati - si legge in una nota ufficiale della società Città di Siracusa - interventi al sistema idrico (eliminata la perdita d’acqua che aveva allagato il retro tribuna), ripristinati i servizi igienici e realizzati lavori di potatura e scerbatura. Inoltre, sono stati ripristinati i 22 estintori e gli idranti dello stadio".

Pertanto ieri mattina il presidente Salvo Montagno ha presentato all’ufficio protocollo del Comune richiesta formale di convocazione in via di urgenza della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli affinché effettui nei prossimi giorni un sopralluogo che accerti le condizioni di sicurezza dell’impianto, per poi concedere l’autorizzazione all’apertura per i soli settori tribune e curva ovest per una capienza totale di 1524 spettatori. L’obiettivo è di rivedere il pubblico per la partita Siracusa-Carlentini.

Intanto Cristian Pannitteri e Matteo Gennaro non sono più giocatori del Siracusa: il difensore e l’attaccante hanno deciso, di comune accordo con la società, di chiudere anzitempo la loro esperienza con la maglia azzurra.

Oggi alla ripresa della preparazione, si aggregherà al gruppo l’ex centrocampista del Catania Fabio Sciacca, rientrato dopo l’esperienza agli europei con la nazionale di beach soccer e sarà a disposizione di mister Roberto Regina per la gara casalinga contro il Carlentini. Tornerà ad allenarsi anche il giovane Ortisi, mentre il tecnico spera di recuperare anche gli infortunati Ricca, Pepe, Melluzzo e La Delfa. Le loro condizioni saranno valutate dallo staff medico nel corso della settimana che porterà al derby di domenica prossima.