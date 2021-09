Fiaccolata statica a Noto per ricordare Ada Rotini e le vittime di femminicidio

Una fiaccolata statica per ricordare Ada Rotini e con lei tutte le vittime di femminicidio.

E' l'iniziativa organizzata dal Comune di Noto per giovedì 16 settembre per riaffermare il "No" alla violenza sulle donne.

Sono state coinvolte tutte le associazioni locali e le autorità religiose "assieme alle quali - dice il sindaco Bonfanti - ribadiremo il messaggio di protesta di tutta la comunità e ci stringeremo in abbraccio ai familiari di Ada Rotini".

L'appuntamento è per le 19:30 sulla scalinata della Cattedrale.