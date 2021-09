Rifiuti di plastica e metalli: a rischio questa notte la raccolta per le utenze domestiche a Siracusa

Potrebbe saltare questa notte il turno di raccolta di plastica e metalli per le utenze domestiche.

Da qui l'invito rivolto ai cittadini a non smaltire questa sera i rifiuti.

"Ciò - si legge in una nota del Comune - è dovuto al fatto che le ridotte capacità della discarica gestita da Sicula Trasporti stanno condizionando l’intero ciclo dei rifiuti in tutta la Sicilia orientale. Assieme al gestore, gli uffci stanno tentando ogni soluzione per limitare i disagi alla cittadinanza".