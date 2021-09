Bus dedicati al trasporto verso Siracusa per gli studenti di Priolo che inizieranno le lezioni il 15 settembre

Bus dedicati al trasporto extraurbano degli studenti delle scuole superiori che mercoledì 15 settembre, inizieranno l'anno scolastico.

Questa l'azione messa in campo dall’amministrazione comunale allo scopo di scongiurare il sovraffollamento nei bus di linea da e per Siracusa.

Ne danno notizia il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio.

Dal 16 settembre sarà invece garantito il servizio consueto, con 5 bus in partenza da piazza dell’Autonomia Comunale e 2 in partenza da San Focà.