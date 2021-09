Controlli antidroga in via Santi Amato: 3 giovani ai domiciliari

Controlli antidroga delle Volanti in via Santi Amato a Siracusa.

Ieri pomeriggio alle 15 circa un giovane di 22 anni, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente dieci bustine di marijuana. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un altro involucro in cellophane contenente 0.20 grammi di cocaina che nascondeva in bocca.

Da qui gli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti.

In serata intorno alle 22, sempre in via Santi Amato, gli agenti hanno sorpreso due giovani, di 18 e 21 anni, già noti alle forze di polizia, che stavano cedendo della droga ad una minorenne. I due sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati 16,50 grammi di cocaina e 2,30 grammi di marijuana e 0,60 di hashish.