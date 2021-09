Soprintendenza chiusa, rilevato un caso covid

Un caso covid questa mattina comunicato alla Soprintendenza ai Beni culturali. Pertanto gli uffici di piazza Duomo oggi sono chiusi.

La comunicazione, anche in questo caso, così come per la Motorizzazione, è arrivata questa mattina.

In questo caso ad essere risultato positivo non è un dipendente regionale, ma sarebbe un addetto alle pulizie.

Già disposta la sanificazione dei locali dopo l'effettuazione gli uffici torneranno ad essere fruibili.