Marijuana sul banco di un ambulante di Augusta: arrestato 30enne

Dosi di marijuana, per la precisione 10 da un grammo ciascuno, nascoste tra la merce in vendita sul banco di un ambulante di Augusta, scoperte dai carabinieri della megarese che hanno arrestato un 30enne per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo alla vista della pattuglia dei Carabinieri si è mostrato nervoso, tanto da insospettire i militari che hanno perquisito il banchetto, trovando lo stupefacente. La perquisizione è stata estesa all’abitazione e al garage dell’uomo: occultati tra la mobilia sono stati trovati altri 70 grammi circa della stessa sostanza, in parte già suddivisa in dosi avvolte in cellophane e due bilancini di precisione.

Lo stupefacente è stato sequestrato in attesa di essere esaminato presso il Laboratorio per stabilirne la percentuale di principio attivo.

Per il 30enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.