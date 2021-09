Consegnati ad Alessandria i premi del contest “Siracusa & Alessandria: l’Italia a fumetti”

Ultimo atto ieri pomeriggio per la XX edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini.

Ad Alessandria, nel corso del salone del fumetto "Alecomics", si è svolta la premiazione dei tre vincitori - uno per sezione - del contest “Siracusa & Alessandria: l’Italia a fumetti”. I riconoscimenti sono andati a Laura Furgione, in arte Layla F. Gore, 24 anni, di Alessandria (“Vittorini, Ortigia e inchiostro”) per il tema ”Siracusa e i fumetti”; Rafaella Gesuele, 25 anni, di Milano (“Imagine And Draw Our Future”) per il tema “Alessandria e i fumetti”; Alessandro Amoruso, 30 anni, di Bari (“In Salita”) per il tema “Un Fumetto Per La Ripartenza”.

I nomi dei tre vincitori erano stati annunciati la scorsa settimana a Siracusa nel corso della cerimonia finale del Premio Vittorini.