Fondi per commercianti e artigiani di Buccheri e Buscemi

Sono stati pubblicati i bandi per fondi destinati a commercianti e artigiani dei Comuni di Buccheri e Buscemi.

Si riferiscono al Dpcm 24 Settembre 2020 - contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

A darne notizia è la Cna: "Si tratta del primo di una serie di bandi che i Comuni delle aree interne del nostro territorio hanno condiviso, scegliendo di gestirlo in maniera omogenea, un piccolo segnale alle aziende artigiane e commerciali che hanno perso di più a causa delle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria. Il bando prevede un contributo a fondo perduto una tantum del valore compreso tra 1000 e 2000 euro a seconda della dimensione delle imprese".

Soddisfazione viene espressa da parte di Cna Siracusa e dai presidenti comunali Francesco Vacirca (Buccheri) e Sara Navanteri (Buscemi).

Le domande vanno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi.