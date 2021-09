Condanne per 5 anni per reati diversi: arrestato un 30enne di Siracusa

Deve scontare 5 anni di reclusione per diversi reati commessi dal 2016 al 2019. Un 30enne siracusano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Siracusa su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

I reati sono stati commessi in diverse province d’Italia: lesioni personali cagionate per futili motivi a seguito di una lite, reati in materia di stupefacenti, detenzione illegale di arma da fuoco.

Da qui il cumulo di pene definitive che hanno portato all'arresto e al trasferimento dell'uomo nel carcere di Cavadonna.