Grosso cornicione si stacca da un pilastro del ponte Umbertino

Un grosso e pesante cornicione si è staccato nel primo pomeriggio di oggi da uno dei pilastri che reggono i lampioni del ponte Umbertino, proprio mentre un violento temporale si abbatteva sulla città.

Diverse le cause che potrebbero essere alla base del distacco: oltre alle infiltrazioni di acqua piovana anche la mancata manutenzione, evidenziata dalla presenza di un arbusto cresciuto proprio nel punto in cui il cornicione si è staccato, rovinando pericolosamente sull'asfalto.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha provveduto a transennare l'area, mettendola in sicurezza. Il cornicione dovrebbe essere recuperato per poi essere sistemato e rimesso al suo posto.