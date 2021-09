Bomba d'acqua su Siracusa, bastano 15 minuti per allagare le strade

Un quarto d'ora di pioggia talmente fitta che basta a trasformare le strade di Siracusa in fiumi in piena.

E non parliamo della periferia, ma anche di vie centrali, come viale Tica a cui la foto si riferisce. Inevitabili i disagi per gli automobilisti costretti a fare i conti con l'acqua piovana che è arrivata a coprire metà ruota, rendendo difficoltoso il transito. Non sono neanche mancate le segnalazioni di allagamenti di bassi con i tombini incapaci di contenere la gran quantita di acqua caduta in pochi minuti.

E l'inverno non è ancora iniziato, siamo solo ai primi segnali dell'autunno.