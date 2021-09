Bonus bici, 100 i contributi erogati dal Comune di Priolo

Sono 100 i contributi economici a fondo perduto erogati dal Comune di Priolo Gargallo per il bonus bici.

L’elenco degli ammessi è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

L’ufficio ha già predisposto la liquidazione per gli aventi diritto.

“Grazie a questa iniziativa - sottolinea il sindaco Pippo Gianni - siamo riusciti a dare un forte impulso all’utilizzo delle bici nel nostro paese, facendo risparmiare i cittadini. Stiamo già lavorando all’attuazione di altri progetti che puntano a ridurre il traffico delle automobili”.

“Adesso - fa sapere il presidente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte - intendiamo dotare le nostre forze dell’ordine di bici, stipulando una convenzione di comodato d’uso gratuito con Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri, installare rastrelliere per bici, creare una stazione “bike lab”, realizzare piste ciclabili. L’obiettivo è il risparmio economico per le famiglie e la riduzione delle emissioni inquinanti, disincentivando al contempo l’utilizzo di mezzi pubblici come misura di contrasto al virus”.

Il bando sarà riaperto il prossimo anno.