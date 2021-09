Deve scontare 3 mesi e 21 giorni: 17enne finisce a Bicocca

Deve scontare 3 mesi e 21 giorni di reclusione per furto aggravato e ricettazione.

Ieri agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania, nei confronti di un 17enne, siracusano. Il giovane è stato portato nell’Istituto Penale per i Minorenni di Catania di Bicocca.