Scarica rifiuti in strada ad Avola: sanzionato per 650 euro

Stava scaricando in strada una serie di rifiuti dal suo autocarro quando sono arrivati gli agenti del commissariato di Avola che hanno sanzionato in totale per 650 euro l'uomo.

Tra i rifiuti scaricati dal 30enne una pedana in pvc, un lavabo, cavi elettrici e numerosi sacchi di plastica contenenti materiale indifferenziato.

La strada è stata liberata dai rifiuti.