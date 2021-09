Positiva al covid ma in giro con gli amici: denunciata 17enne di Siracusa

Una 17enne siracusana positiva al covid sorpresa in macchina con altri due giovani dalla Polizia. La ragazza è stata denunciata per la violazione delle norme sanitarie vigenti.

La scoperta è stata fatta nell'ambito del rafforzamento dei controlli delle forze dell'ordine nei luoghi della movida per garantire il rispetto delle vigenti norme per limitare la diffusione del virus.

Nella giornata di ieri sono state identificate centinaia di persone e controllati decine di veicoli.