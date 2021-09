Carcere di Augusta, il senatore Faraone "Assenti condizioni di dignità per i detenuti e di sicurezza per il personale"

Il senatore Davide Faraone ieri in visita alla casa circondariale di Augusta, accompagnato dal consigliere comunale Manuel Mangano.

Una visita che nasce dalla denuncia delle condizioni precarie in cui versa la casa circondariale megarese.

"Il carcere - scrive - dovrebbe mirare al recupero sociale del condannato. Alla rieducazione.

Le condizioni delle carceri sono sempre meno dignitose, non ci si può abituare alla privazione della dignità.

Il primo problema - spiega Faraone - è il sovraffollamento della struttura a cui segue la costante carenza di personale di polizia penitenziaria. Tutta la popolazione carceraria unita, da chi sta in cella a chi garantisce la sicurezza, ha denunciato le pessime condizioni della struttura carceraria.

Ad Augusta - prosegue - la polizia penitenziaria chiede di non essere sottoposta a turni massacranti e a condizioni di sicurezza ridotte per mancanza di personale.

I detenuti hanno dato vita ad una protesta pacifica, chiedono di potere avere l’acqua nelle celle, di potersi fare una doccia senza assembramenti, di poter trascorrere il tempo tra studio o laboratori, cosa che al momento non è consentito.

La pena - conclude - va scontata con dignità e con le irrinunciabili condizioni di umanità, chi lavora in carcere deve farlo con la massima sicurezza.

Questi sono requisiti indispensabili di ogni Stato di diritto. Oggi ad Augusta mancano del tutto".