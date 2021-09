Una tromba d'aria a Pantelleria fa 2 morti e 9 feriti

Una tromba d'aria che si è abbattuta sull'isola di Pantelleria ha provocato ieri sera la morte di due persone e il ferimento di altre nove. La tromba d'aria avrebbe investito in pieno almeno dieci auto.

La conferma arriva dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo

La tromba d’aria si è formata a mare al largo della costa nord est dell’isola ed è entrata nella terraferma per un centinaio di metri provocando i danni alle autovetture e a 4 edifici.

Le salme del vigile di Giovanni Errera, 47 anni, e di Francesco Valenza, di 86, in nottata sono state trasferite presso la camera mortuaria dell'ospedale. Dei 9 feriti due sono stati ricoverati, gli altri sono stati curati e dimessi.