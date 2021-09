Si è spento il prof. Nello Amato: a Siracusa il mondo della cultura in lutto

Si è spento ieri il prof. Nello Amato, illustre grecista e latinista, docente del Liceo Gargallo, componente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, presidente della Società di Storia Patria. Un uomo di grande cultura.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social dopo che la notizia è stata diffusa.

"Siracusa perde uno dei suoi più appassionati studiosi": scrive il sindaco Italia.

"Lascia un vuoto incolmabile nel mondo della cultura siracusana - dichiara l'assessore Fabio Granata - Per me resterà un dono prezioso il ricordo della sua amicizia, la sua umanità, la sua intelligentissima ironia".

"Adesso ricordiamo l'uomo integerrimo, l'amico affettuoso, la guida sicura nelle scelte difficili della nostra Siracusa - scrive lo storico dell'arte Paolo Giansiracusa - Sarà triste sapere di non potere ascoltare più la tua voce autorevole, i tuoi consigli illuminanti. Addio Nello, molti progetti avevamo ancora da affrontare, ma ci incontreremo ancora".

Non manca il ricordo personale di Egidio Ortisi che alla fine lancia un appello: "Alla Città, la preghiera di manifestare la gratitudine nella maniera, che si riterrà opportuna, degna di tale illustre figlio".